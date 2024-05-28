Besni'de Nohut Mayasından Üretilen Peksimet Taş Fırınlarda Pişiyor

Adıyaman'ın Besni ilçesinde nohut mayasından üretilen peksimet, taş fırınlarda pişiyor.

İlçedeki hemen hemen her fırında sabah saatlerinde pişirilen lezzet 10 gün tazeliğini koruyor.

Kahvaltı sofralarının arasında bulunan peksimet 7 liradan satılıyor.

Haci Zeyrek Şimşek, AA muhabirine, ilçede 30 yıldır fırıncılık yaptığını söyledi.

Peksimetin hazırlanışını anlatan Şimşek, "Peksimet sofralara gelene kadar birçok aşamadan geçiyor, özellikle akşamdan hamuru mayalıyoruz ve 5 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra ısıtılmış tahtalardan alıp pişirip vatandaşa sunuyoruz." diye konuştu.