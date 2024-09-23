Besni'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep yolunun 20'nci kilometresi meydana geldi. Mehmet Tekbaş yönetimindeki 27 P 4451 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında Abdi Burgut idaresindeki 27 TV 261 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan Abdurrahman Tekbaş ve Sayit Tekbaş ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.