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Besni'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Besni'de İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep yolunun 20'nci kilometresi meydana geldi. Mehmet Tekbaş yönetimindeki 27 P 4451 plakalı otomobil, Tetirli köyü yakınlarında Abdi Burgut idaresindeki 27 TV 261 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan Abdurrahman Tekbaş ve Sayit Tekbaş ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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