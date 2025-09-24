Haberler

Besni'de İki Ayrı Trafik Kazasında 7 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Kazalar, çevre yolunda ve Ücgöz köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlk Kaza akşam saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. .M.D., idaresindeki 02 BG 872 plakalı beton mikseri, aynı istikamette seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 34 GR 3012 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan M.D., M.Y., C.P., ve M.Y., yaralandı. İkinci kaza ise Ücgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 EE 496 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan M.A., E.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu gittiği yerde kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.