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Besni'de Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Besni'de Hafriyat Yüklü Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü Murat Sağdıç hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonunun devrilmesi sonucu sürücüsü Murat Sağdıç (30) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Harmanardı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Sağdıç idaresindeki 06 AE 220 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sağdıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Sağdıç'ın cenazesi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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