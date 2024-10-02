Besni'de hafif ticari araç yangın çıktı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki traktöre çarpan hafif ticari araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Kazada maddi hasar meydana geldi.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaza yapan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
F.A. idaresindeki 02 DH 777 plakalı hafif ticari araç, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki traktör pulluğuna çarptı.
Kaza sonrası araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araçta maddi hasar oluştu.