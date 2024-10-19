Besni'de Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde H.A.G. idaresindeki hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
H.A.G.idaresindeki 02 DF 444 plakalı hafif ticari araç, Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.