Besni'de dolunun zarar verdiği tarım alanları incelendi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dolu yağışından dolayı zarar gören tarım alanları, Kaymakam Çağlar Partal tarafından incelendi. Kaymakam Partal, tarım alanlarında yaptığı incelemelerin ardından çiftçilerle de bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.