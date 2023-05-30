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Besni'de dolunun zarar verdiği tarım alanları incelendi

Besni'de dolunun zarar verdiği tarım alanları incelendi

Güncel Haberler

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dolu yağışından dolayı zarar gören tarım alanları, Kaymakam Çağlar Partal tarafından incelendi. Kaymakam Partal, tarım alanlarında yaptığı incelemelerin ardından çiftçilerle de bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dolu yağışından dolayı zarar gören tarım alanları, Kaymakam Çağlar Partal tarafından incelendi.

Yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman'ın Besni ilçesinde aniden bastıran ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı tarım alanlarına zarar vermişti. Tarım alanlarında incelemelerde bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal'a, ilçe Tarım Müdürü Ömer Şahin eşlik etti.

Kaymakam Partal, tarım alanlarında yaptığı incelemelerin ardından çiftçilerle de bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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