Besni'de bir evin altındaki ahırda yangın çıktı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin altında bulunan ahırda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde bir evin altında bulunan ahırda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde çıktı. Ahmet Narman'a ait evin altında bulunan ahırdan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.