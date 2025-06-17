Besni'de Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 5 Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma, kavgayı sonlandırarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Karagüveç köyünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin sonlandırılan kavgada yaralanan A.Ö., M.Ö., İ.O., K.O. ve H.O., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyde önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

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