Besni'de 5 Katlı Binada Yangın: 15 Kişi Dumandan Etkilendi

Besni'de 5 Katlı Binada Yangın: 15 Kişi Dumandan Etkilendi
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki 5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

Hasan Tütün Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında dün gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi ise Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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