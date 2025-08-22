Besni'de 4. Kattan Düşen 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Zeynep Yiğit, dengesini kaybederek 4. kattan düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi.
İlçede evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Zeynep Yiğit, dengesini kaybederek 4. kattan düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zeynep Yiğit'in cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Özmercan - Güncel