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Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü

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Beslediği dananın boynuz darbesiyle savrularak düşen kişi öldü

İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti.

İzmir'in Kiraz ilçesinde hayvancılık yapan bir kişi, beslediği dananın boynuz darbelerinin ardından savrulması sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Türkekul (55), İstiklal Mahallesi'ndeki ahırında hayvanlara yem verdiği sırada bir dananın boynuz darbelerine maruz kaldı.

Savrularak duvardaki demire başını çarpan Türkekul, yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Türkekul'un olay yerinde öldüğünü belirledi.

Türkekul'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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