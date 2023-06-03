Beşiri Kaymakamı Şener, parke taşı döşeme çalışmasını inceledi
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Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, KÖYDES projesi kapsamında Oğuz köyünün Kışlacık mezrasında yapımı devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmasını inceledi. Çalışmalarla ilgili firmadan bilgi alan Kaymakam Şener, yapılan yatırımların köy halkına hayırlı olmasını diledi.
Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, KÖYDES projesi kapsamında Oğuz köyünün Kışlacık mezrasında yapımı devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmasını inceledi.
Çalışmalarla ilgili firmadan bilgi alan Kaymakam Şener, yapılan yatırımların köy halkına hayırlı olmasını diledi.
Kaymakam Şener'e, İl Genel Meclis üyeleri Aydın Baran, İzettin Taş, Birlik Müdürü Burhan Karataş ve Oğuz köyü Muhtarı Davut Apaydın da eşlik etti.
Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel