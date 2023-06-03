Beşiri Kaymakamı Şener, parke taşı döşeme çalışmasını inceledi

Beşiri Kaymakamı Mahmut Şener, KÖYDES projesi kapsamında Oğuz köyünün Kışlacık mezrasında yapımı devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmasını inceledi. Çalışmalarla ilgili firmadan bilgi alan Kaymakam Şener, yapılan yatırımların köy halkına hayırlı olmasını diledi.