Beşiri ilçesinde öğrencilere yarıyıl tatili karne dağıtıldı
Beşiri ilçesinde bulunan Beyçayırı İlkokulu'nda öğrencilere yarıyıl tatili için karne dağıtıldı. Öğrenciler heyecanla karnelerini alarak tatilin keyfini çıkarmaya başladı. Öğretmenler ise öğrencilere tatili okuyarak, dinlenerek ve aileleri ile güzel vakit geçirerek değerlendirmelerini önerdi.
Beşiri ilçesinde yarıyıl tatili için öğrencilere karne dağıtıldı.
Beyçayırı İlkokulunda öğrenciler tatile karnelerini alarak ilk adımı attı.
Karne için sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler heyecanla karnelerin dağıtılmasını bekledi.
Öğretmenler, öğrencilerin karnelerini dağıtırken, tatili okuyarak, dinlenerek ve aileleri ile güzel vakit geçirerek değerlendirmelerini söyledi.