Beşiri Halk Kütüphanesi Açıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Batman'ın Beşiri ilçesinde yapımı tamamlanan Beşiri Halk Kütüphanesinin açılış törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Özel İdaresi tarafından "Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi" kapsamında yapılan 1150 metrekare kullanım alanına sahip kütüphanenin 25 bin kitap kapasitesi bulunuyor.

Ayrıca kütüphanede 164 kişilik bireysel ve 20 kişilik grup çalışma alanları, 133 kişilik konferans salonu, 12 kişilik bilgisayar çalışma odası, 15 kişilik eğitim sınıfı, 12 kişilik atölye çalışma odası ve 14 kişilik bebek ve çocuklar için oturma alanı bulunuyor.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Çam, Türkiye'nin bir medeniyet yürüyüşünde olduğunu söyledi.

Beşiri Halk Kütüphanesinin de bu medeniyet yürüyüşünün bir parçası olduğunu belirten Çam, "Bireysel ve tekil olarak sadece ilçeyle alakalı olarak bakarsak sadece burayı ilgilendiren bir konu gibi algılanır ama büyük bir medeniyet yürüyüşünün bir parçası olarak gördüğümüzde bu koca kitlenin, bütün dünyanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir insan kaynağını üretme çabasını gördüğümüzde olay çok farklı oluyor." dedi.

Türkiye'de yeni kitap olarak ISBN numarası almış kitap sayısının 100 bine yaklaştığını aktaran Çam, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki bütün kitaplara şöyle bir bakayım deseniz en az 100 bin kitap okumanız lazım. Yılda ortalama 750 milyona yaklaşan, içinde tabii sınav ve okul kitapları da dahil olmak üzere basımı olan kitaplar var. Biz bu kütüphane ile aslında bir taraftan geçmişimizle irtibatımızı güçlendiriyoruz. Yani Semerkant'taki, Buhara'daki, Bağdat'taki, Gırnata'daki ve şimdi inşallah yeni dönemle birlikte Şam gibi bütün o medeniyet merkezlerimizle irtibatlarımızı daha da güçlendiren, köklerimize daha da iyi ulaşmayı sağlayan bir çabanın altyapısının aslında en güzel şekilde tezahürünü sağlıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ise son 5 yılda 500 kütüphaneyi ya sıfırdan inşa ettiklerini ya dönüştürdüklerini ya da alt yapısını yenilediklerini aktardı.

Ülke genelinde büyük bir kütüphane hamlesini hayata geçirdiklerini ifade eden Beyoğlu, şunları söyledi:

"Şu anda ülke genelinde Beşiri Kütüphanemizin açılışıyla birlikte 1301 kütüphanemiz oldu. Bunun yanında yerleşik kütüphane hizmeti veremediğimiz köylerimizde, kasabalarımızda kütüphanecilik hizmeti götürebilmemiz için bu kütüphanenin birebir prototipi olan gezici kütüphanelerimizi de işletiyoruz. Bunun sayısı da 80'e ulaştı. Bunun yanında vatandaşımızın var olduğu ve sosyal hayata aktığı her noktada kütüphanelerimizle var olmaya çalışıyoruz."

Programda Batman Valisi Ekrem Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.