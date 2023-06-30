Üye Girişi
Haberler
Beşiri'de bayramlaşma programı düzenlendi

Beşiri'de bayramlaşma programı düzenlendi

Güncel Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti ilçe Başkanı Abdurrahman Şen ve partililer tarafından karşılanan Nasıroğlu, vatandaşların bayramını kutladı

Milletvekili Nasıroğlu, bayramların, küskünlüğün aradan kalktığı, kardeşlik ve sevginin pekiştiği günler olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili AK Parti Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title