Beşiri'de bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Beşiri ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.

AK Parti ilçe Başkanı Abdurrahman Şen ve partililer tarafından karşılanan Nasıroğlu, vatandaşların bayramını kutladı

Milletvekili Nasıroğlu, bayramların, küskünlüğün aradan kalktığı, kardeşlik ve sevginin pekiştiği günler olduğunu ifade etti.