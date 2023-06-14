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Beşiri'de aşevi hizmete girdi

Beşiri'de aşevi hizmete girdi

Güncel Haberler

Batman'ın Beşiri ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermek üzere hazırlanan aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermek üzere hazırlanan aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, aşevi hizmetinin sosyal devlet ilkesinin somut bir göstergesi olduğunu belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe merkezi, İkiköprü beldesi ve 6 köydeki ihtiyaç sahibi ailelere hizmet verecek olan aşevinde, haftada 6 gün boyunca bir öğün sıcak yemek hizmeti sunulacak.

Batman Belediyesi ve Beşirili hayırsever Öndaş ailesinin desteğiyle hizmet vermeye başlayan aşevinin açılışına HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Kaymakam Mahmut Şener, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Öndaş ailesi adına Hüseyin Öndaş, kurum ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem Canalp Hisarcık Batman Beşiri Güncel Haberler

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