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Beşiri'de 2. Danuk ve Fıstık Festivali Düzenlendi

Beşiri'de 2. Danuk ve Fıstık Festivali Düzenlendi
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Batman'ın Beşiri ilçesinde kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerini tanıtmak amacıyla '2'nci Danuk ve Fıstık Festivali' gerçekleştirildi. Festivalde yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı ve katılımcılara danuk ile fıstık ikram edildi.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerini tanıtmak amacıyla '2'nci Danuk ve Fıstık Festivali' düzenlendi.

Kentin kültürel, turizm ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Batman Valiliği, Beşiri Kaymakamlığı ve Beşiri Belediyesi'nin organizasyonuyla, Beşiri ilçesinde '2'nci Beşiri Danuk (haşlanmış buğday) ve Fıstık Festivali' düzenlendi. Saat kulesi meydanında düzenlenen festivalde tarihi Mor Kiryakus Manastırı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Festivale katılanlara, danuk ve fıstık ikram edildi. Festivalin açılış kurdelesini kesen Vali Ekrem Canalp, stantları gezerek yöresel ürünler hakkında bilgi aldı.

'BATMAN'IN TANITIMA İHTİYACI VAR'

Festivalde konuşma yapan Batman Valisi Ekrem Canalp, "Bu festivalleri ne için yapıyoruz Öncelikle birlikteliğimizi vurgulamak için. Batman'ı, komşu illerimizi, memleketinizin her yerinden insanı Batmanlıları tekrar Batman'da, ilçelerimizde bir araya getirebilmek için. Bu amacın memnuniyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bunların ötesinde köylerimizde üretmiş olduğumuz ürünleri köylülerimiz getiriyorlar burada k geleneksel metotlarla üretilmiş ürünleri pazarlama imkanına kavuşuyorlar. Bu amaç da çok güzel şekilde gerçekleşiyor. Batman'ın tanıtıma ihtiyacı var. Beşiri'nin, her ilçemizin tanıtıma ihtiyacı var. Beşiri aynı zamanda bir tarım kentidir, doğrudur. Tarım ilçesidir doğrudur. Batman'da üretilen fıstığın büyük bir kısmı Beşiri ovasında üretiliyor, evet bu doğrudur ama aynı zamanda başka bir gerçeklik daha var. Yakın zamanda Mor Kiryaküs Manastırını faaliyete geçirdiğimiz zaman turizmin coşkulu bir şekilde faaliyete geçeceği bir ilçe haline gelecektir Beşiri" dedi.

Haber-Kamera Bayram AYHANBATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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