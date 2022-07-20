Beşir Derneği 560 bin ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı

Beşir Derneği hayırseverlerin katkılarıyla 560 bin 565 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 32 bin hisselik kurban bağışıyla Türkiye ile birlikte dünyada 22 farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine et dağıtıldı.

Kurban etini yurt içi ve yurt dışındaki toplam 560 bin 565 kişiye ulaştıran Beşir Derneği, bu yılki kurban organizasyonunu Türkiye, Filistin, Yemen, Somali, Pakistan, Bangladeş, Çad, Tanzanya, Nijer, Suriye, Togo ve Kenya gibi birçok ülke ve bölgede gerçekleştirdi.