Beşinci Dünya Medya Zirvesi Küresel Medya İletişimi ve İşbirliği İçin Değerli Bir Platform Haline Geliyor

Katar Haber Ajansı (QNA) Genel Müdürü Ahmed bin Saeed Al Rumaihi, beşinci Dünya Medya Zirvesi'nin küresel medya iletişimi, etkileşimi ve işbirliği için değerli bir platform haline gelmesinin beklendiğini söyledi. Zirve, medya deneyimlerinin ve ilerlemenin paylaşılması, fikir birliğinin teşvik edilmesi ve medya alanındaki yeni güçlüklerin ele alınması için elverişli bir ortam sağlıyor.

DOHA, 2 Aralık (Xinhua) -- Katar Haber Ajansı (QNA) Genel Müdürü Ahmed bin Saeed Al Rumaihi, yaklaşan beşinci Dünya Medya Zirvesi'nin küresel medya iletişimi, etkileşimi ve işbirliği için değerli bir platform haline gelmesinin beklendiğini söyledi.

Genel Müdür, Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen beşinci Dünya Medya Zirvesi öncesinde Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Dünya Medya Zirvesi'nin 2009'daki açılış etkinliğinden bu yana daha adil, kapsayıcı ve sorumlu bir küresel medya sistemi kurmak için çalışarak küresel medya dönüşümünü sürekli olarak yönlendirdiğini belirtti.

Dünya Medya Zirvesi'nin küreselleşme sürecinde medya deneyimlerinin ve ilerlemenin paylaşılması için yarattığı fırsatlardan övgüyle söz eden Genel Müdür, zirve mekanizmasının fikir birliğinin teşvik edilmesi, ortak gelişimin sürdürülmesi, yeni fırsatların değerlendirilmesi ve medya alanındaki yeni güçlüklerin ele alınması için elverişli olduğunu sözlerine ekledi.

Genel Müdür, medyanın rolüyle ilgili olarak da, küresel meselelerin ele alınmasında ve kamuoyunun aydınlatılmasında medyanın temel ve çok yönlü bir rol oynadığını söyledi.

Al Rumaihi, "Bu rol, olayları izlemeyi, bilgi yaymayı, sorunları analiz etmeyi, tartışmaları teşvik etmeyi ve karar alma süreçlerini etkilemeyi içeriyor" dedi.

Medyanın oynadığı rolün çok önemli olduğunu ve küresel medyanın olumlu, sağlıklı ve uyumlu bir kamuoyu ortamı yaratmaya çalışarak kamu yararına hizmet etme konusunda sorumluluk duygusu göstermesi gerektiğini kaydeden Al Rumaihi, günümüzün bağlantılı dünyasında ülkelerin giderek daha fazla birbirine bağımlı olduğunu ve uluslar arasında bir bağ olarak medyanın bu önemli değişimler çağında daha önemli hale geldiğini belirtti.