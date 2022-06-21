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Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı

AA - Murat Asil - Güncel
Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ağaç dikme etkinliği yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 200 adet ağaç toprakla buluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, 200 adet ağaç toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "21 Haziran Gün Dönümünde Umutları Yeşertiyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte merkezde eğitim gören öğrenciler ve aileleri, ağaç dikti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, "Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bulunan öğrencilerimiz ile 21 Haziran gün dönümünde bu bölgeye 200 ağaç diktik. Gençlerimiz ağaçların gölgesinde şenlik yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, eğitimciler ile özel öğrenciler ve aileleri katıldı.

AA / Murat Asil - Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 21 Haziran Güncel Haberler

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