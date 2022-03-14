SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldiOLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi
OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı yöneticiler karşılaşmanın stada geldi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticileri Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, yönetim kurulu üyesi Selim Sefada, Sportif A.Ş yöneticisi Nihat Kırmızı ve karşıladı.