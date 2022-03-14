SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi - Haberler

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SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldiOLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK / İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK/ İSTANBUL,(DHA)- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde siyah-beyazlı yöneticiler karşılaşmanın stada geldi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticileri Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, yönetim kurulu üyesi Selim Sefada, Sportif A.Ş yöneticisi Nihat Kırmızı ve karşıladı.

SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

SPOR Beşiktaşlı yöneticiler, Nef Stadyumu'na geldi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Nef, Spor, Güncel, Haberler

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