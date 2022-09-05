Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs serbest bırakıldı Güncel Haberler MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. MKE Ankaragücü- Beşiktaş müsabakasında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara saldıran Berkay Ö., (20) hakkında çıkarıldığı mahkemece, 'Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma' kararı çıktı. (Ali Nargüner /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel MKE Ankaragücü Beşiktaş Güncel Haberler

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