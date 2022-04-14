Son dakika! BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MONTERO KAZAYA KARIŞTI - Haberler

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Son dakika! BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MONTERO KAZAYA KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre BEŞİKTAŞ'ın İspanyol futbolcusu Montero, Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı.

BEŞİKTAŞ'ın İspanyol futbolcusu Montero, Beykoz'da zincirleme kazaya karıştı.

Üç aracın karıştığı zincirleme kaza, Kavacık'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun kullandığı otomobil iki araç arasında kaldı. Araçlarda hasar oluştu. Montero'nun kaza sonrası tesislere gidip antremana çıktığı öğrenildi.

Son dakika! BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MONTERO KAZAYA KARIŞTI

Son dakika! BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MONTERO KAZAYA KARIŞTI

Son dakika! BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MONTERO KAZAYA KARIŞTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel, Spor, Güncel, Haberler

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