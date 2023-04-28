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Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, trafik kazası geçirdi

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, trafik kazası geçirdi

Güncel Haberler

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic'in Sarıyer'de karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic'in Sarıyer'de karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadziahmetovic idaresindeki 34 GKA 444 plakalı otomobil, Ayazağa Cendere Caddesi'nde aynı yönde seyir halinde olan Uğur Turhan'ın kullandığı 34 DJP 339 plakalı motosikletle çarpıştı.

Beşiktaşlı futbolcu kazayı yara almadan atlatırken, hafif yaralanan Turhan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

Amir Hadziahmetovic Ayazağa Sarıyer Güncel Haberler

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