Beşiktaşlı Derneklerden Sındırgı'da Öğrencilere Destek

Güncelleme:
Beşiktaşlı Avukatlar Derneği ve Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği, Sındırgı ilçesindeki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı yaptı. Proje kapsamında öğrencilere kitap ve diğer materyaller teslim edildi, etkinlikte futbol oynandı.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği ve Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sındırgı Kaymakamlığı onayıyla İbrahim Ethem Akıncı İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden dernek üyeleri, öğrencilerle bir araya geldi.

"81 İlde 81 Kütüphane" adlı projesi kapsamında okula kitap, atlas, sözlük ve spor malzemeleri teslim eden üyeler, okul bahçesinde öğrencilere pilav ve ayran ikram etti. Etkinlik sonunda dernek üyeleri öğrencilerle futbol oynadı.

Balıkesir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Doğukan Uzunyaşar, gazetecilere, projenin amacının gençlerin yüzünde tebessüm yaratmak olduğunu söyledi.

Uzunyaşar, "Bölgemizde son aylarda yaşanan depremlerden sonra bir ihtiyaç oluştu. Biz de genç kardeşlerimizin yüzünde bir nebze olsun tebessüm yaratmak için bu projeyi hayata geçirdik. Bugün de bunu başardığımızı görüyoruz." dedi.

Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Avukat Özkan Burak Özmen ise derneklerinin "81 ilde 81 kütüphane" adlı proje kapsamında Sındırgı'ya ulaştığını belirtti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
