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Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri stada geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri stada geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta yönetim de tam kadro olarak stadyumdaki yerini aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları tam kadro olarak Nef Stadyumu'na gelirken, siyah-beyazlı yönetimi Galatasaray Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Sefada ve Özgür Kalelioğlu'nun yanı sır Sportif A.Ş. Yöneticisi Nihat Kırmızı karşıladı.

(Bozhan Memiş - Samet Yalçın/İHA)

Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi

Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi

Beşiktaş Yönetimi derbiyi izlemek için stada geldi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Nur Çebi, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Haberler

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