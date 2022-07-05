Beşiktaş Weghorst'u duyurdu Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, forvet transferini resmi olarak açıkladı. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Beşiktaş Burnley Güncel Haberler

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