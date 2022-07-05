Beşiktaş Weghorst'u duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Weghorst'u duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Beşiktaş Weghorst'u duyurdu

Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, 29 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst'un transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, forvet transferini resmi olarak açıkladı. Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Wout François Maria Weghorst'un transferi konusunda kendisi ve kulübü Burnley FC ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş Burnley Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title