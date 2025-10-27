Haberler

Beşiktaş ve Şişli'de Şiddetli Rüzgar Sonrası Ağaç ve Elektrik Direği Devrildi

Beşiktaş ve Şişli'de Şiddetli Rüzgar Sonrası Ağaç ve Elektrik Direği Devrildi
Güncelleme:
Beşiktaş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki cipin üzerine devrildi. Şişli'de de rüzgar etkisiyle bir elektrik direği, iki aracın üstüne düştü. Olaylarda araçlarda hasar meydana geldi.

BEŞİKTAŞ'ta şiddetli rüzgar sonrası kırılan ağaç, park halindeki cipin üstüne devrildi. Cipin ön camında hasar meydana geldi. Ağaç itfaiye tarafından elektrik testere ile kesildikten sonra yol trafiğe açıldı. Öte yandan Şişli'de ise aynı şekilde şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direği, park halinde iki aracın üstüne devrilerek hasar verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rüzgar nedeniyle cadde üzerindeki bir ağaç kırılarak park halindeki cipin üstüne devrildi. Olayda cip hasar alırken devrilen ağaç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından elektrikli testereyle kesildi. Cipin ön camında hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin ağaçları kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

ELEKTRİK DİREĞİ 2 ARACIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise aynı saatlerde yine rüzgar nedeniyle cadde üzerinde elektrik direği devrildi. Direğin üstüne düştüğü 2 araçta hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından direk kaldırıldı. Yaşanan olaylarla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
