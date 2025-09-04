Haberler

Beşiktaş ve Avcılar'da Suç Örgütüne Operasyon: 2 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Soruşturma devam ederken, 5 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince 2 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüphelinin de "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.???????

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti

Merhum babasının isteğiydi! Görmek isteyenler köye akın ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'da

Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.