Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine Suç Örgütü Soruşturması: 7 Gözaltı

Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine Suç Örgütü Soruşturması: 7 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam ediyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Avcılar ve Beşiktaş belediyesine yönelik operasyonda 7 belediye personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama işleminin devam ettiği öğrenildi.

