Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine Suç Örgütü Soruşturması: 7 Gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel