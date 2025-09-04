Haberler

Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine Operasyon: 2 Tutuklama Talebi

Güncelleme:
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgusuna başlanacak.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
