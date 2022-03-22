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Beşiktaş, Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Beşiktaş, Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı

Beşiktaş, 46 yaşındaki teknik direktör Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, 46 yaşındaki teknik direktör Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş'ta, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası teknik direktör konusu da netleşti. Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael adı üzerine mutabık kaldı. Fransız çalıştırıcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, hazırlanan sözleşmeyi incelenmesi için Ismael tarafına da iletti. Mukaveleye son detaylarının verilmesinin ardından en geç yarın öğle saatlerinde kadar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gerekli bildirimin yapılması bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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