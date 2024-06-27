Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda Yangın Çıktı
Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Stadın müze kapısı üzerinde bulunan teras katındaki çöplerin alev almasıyla başlayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Stadın müze kapısı üzerinde bulunan teras katındaki çöpler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.