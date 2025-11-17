Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Anjiyo Oldu

(ANKARA) - Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) tarafından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiği ifade edildi.

BJK'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" kaydedildi.