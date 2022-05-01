BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI - Haberler

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BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜMEYE ÇALIŞAN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 24 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEŞİKTAŞ'ta toplanıp Taksim'e doğru yürümeye çalışan gruba polis müdahale etti.

BEŞİKTAŞ'ta toplanıp Taksim'e doğru yürümeye çalışan gruba polis müdahale etti. 13'ü kadın 24 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Beşiktaş Köyiçi Caddesi'nde toplanıp Taksim'e gitmek üzere yürümeye çalışan gruba polis müdahale etti. Grubun yürümesine izin vermeyen polis, 24 kişiyi gözaltına alıp, polis aracına aldı. Polisin, Beşiktaş'taki önlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü

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-Gruba müdahale anları

-Kelepçelenen bir göstericinin götürülüşü

-Grubun gözaltına alınışı

- Gözaltı araçları

-Genel ve detaylar


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş, Gözaltı, Taksim, Polis, Güncel, Haberler

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