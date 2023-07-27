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Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'nde Yangın Çıktı

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Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Cihannüma Mahallesi'ndeki camide elektrikten kaynaklandığı iddia edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Caminin iç kısmında hasar meydana geldi.

Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cihannüma Mahallesi'ndeki Yıldız Hamidiye Camisi'nde elektrikten kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, caminin iç kısmında hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Hamidiye Beşiktaş İtfaiye Güncel Haberler

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