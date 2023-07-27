Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'nde Yangın Çıktı

Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'nde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken Yıldız Hamidiye Camisi'nde maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş'taki Yıldız Hamidiye Camisi'nde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde bulunan Yıldız Hamidiye Camisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Bölgede bulunan Yıldız Sarayı'nda görevli Özel Harekat polisleri de söndürme çalışmalarına katkıda bulundu. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken Yıldız Hamidiye Camisi'nde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kesinlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - İSTANBUL