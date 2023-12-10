BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISINDA ŞEHİT OLANLAR ANILDI
Yunus Emre YALÇIN/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta 10 Aralık 2016 tarihindeki terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı.
Yunus Emre YALÇIN/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta 10 Aralık 2016 tarihindeki terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı.Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki törene şehit aileleri, yakınları ve polis ekipleri katıldı.
Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit olmuştu. 242 kişinin yaralandığı terör saldırısının 7. yıldönümünde şehitler için anma töreni düzenlendi. Edirnekapı Polis Şehitliği'ndeki anma törenine İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Güleç, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, şehit aileleri ve polis ekipleri katıldı.Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitliğe karanfiller bırakıldı. Ardından Beşiktaş'taki tören alanına geçildi.