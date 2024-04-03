Beşiktaş'taki gece kulübünde yangında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerden 3'ünün cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında yer alan Efe Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Sarıyer'deki Dağ Evleri Camisi'ne götürüldü.

Cenaze töreninde Demir'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Efe Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da katıldı.

Yangında yaşamını yitirenlerden Sinan Yılmaz'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Gültepe Mahallesi Fatih Camisi'ne götürüldü.

Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz ile kızları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Sinan Yılmaz'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kanarya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yangında hayatını kaybedenlerden Kadir Orhanoğlu'nun cenazesi ise Pendik'teki Tuğla Harmanları Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Harmandere Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Orhanoğlu'nun ailesi ve yakınları katıldı.