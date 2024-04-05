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Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında 8 şüpheli tutuklandı

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Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 8 şüpheli tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesindeki Müracaat Savcılığında ifadeleri alınan 11 şüpheliden 9'u "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, söz konusu iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgelerin toplanmaya devam edildiği, ilgili kamu ve belediye görevlileri hakkında soruşturma işlemi yapılacağı belirtildi.

Gözaltına alınan mobilyacı serbest bırakılmıştı

Gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmış, E.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Çalışmalar kapsamında iş yeri teknik servis sorumlusu İ.B, iş kazasından suç kaydı bulunan sahne yapımı firması sahibi D.Ç ve sahne yapımı teknik servis firması sahibi S.Ç. de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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