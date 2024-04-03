Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı.

İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Olay

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.