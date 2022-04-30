Beşiktaş'taki denetimde emniyet kemeri için durduruldu otomobiline el konuldu

BEŞİKTAŞ'TA, bayram öncesi drone destekli trafik denetimi yapıldı. Yasaklı olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girdiği için ceza kesilen sürücü navigasyonun kendisini yanılttığını iddia ederken, emniyet kemeri takılı olmadığı için durdurulan bir başka sürücünün ise ehliyetine el konulduğu ve uyarıya rağmen araç muayenesini 2'nci kez yaptırmadığı ortaya çıktı. Otomobil trafikten menedilirken, sürücüye 8 bin 500 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Sait Çiftçi katılımında trafik denetimi gerçekleştirdi. Drone destekli yapılan denetimde kurallara uymadığı tespit edilen sürücüler durdurularak ceza kesildi.

Trafik polisleri, Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ise emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Polis maketlerinin de kullanıldığı denetimde, emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarıldı. Emniyet kemeri takmanın gerekliliği konusunda bilgi veren polis, sürücülere broşür dağıttı.