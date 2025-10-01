Beşiktaş'taki Ahşap Binada Yangın Çıktı
Beşiktaş'ın Arnavutköy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale sürüyor.
Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel