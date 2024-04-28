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Beşiktaş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı

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Beşiktaş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine çarptı ve 8 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan 2 kişi kurtarıldı ve yaralılar hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde, Zincirlikuyu istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşıp karşı şeride geçti.

Araç, Levent istikametinde ilerleyen 6 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan 2 kişi ile kazada hafif yaralandığı belirlenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle Levent istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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