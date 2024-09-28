Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza ve Kavga Kameralara Yansıdı

Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza ve Kavga Kameralara Yansıdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, taraflar arasında çıkan kavga polis tarafından ayırıldı.

BEŞİKTAŞ'ta, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNC 382 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, seyir halindeki 34 TAZ 23 plakalı taksiye ve 34 GBU 314 plakalı bir başka taksiye çarptı. Savrulan otomobil hızını alamayarak, park halindeki 2 araca daha vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TARAFLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGA KAMERADA

Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada, kazaya neden olan sürücü ve arkadaşları ile park halindeki araçların sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine polis, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Meydana gelen zincirleme kazada ölü ve yaralı bulunmazken, 5 araçta büyük hasar oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beşiktaş Güvenlik Olaylar 3-sayfa trafik Güncel Polis Kavga Spor Kaza

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankaya SK - Efeler 09 Maçının Yayın Bilgisi Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });