BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI - Haberler

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BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, motosiklet çarptı.

BEŞİKTAŞ'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına, motosiklet çarptı. Kazada, motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı.

Barbaros Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, Sarıyer yönüne giden bir motosiklet çarptı. Kazada motosikletin çarptığı kadın ve sürücü yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün ise hafif yaralı olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

BEŞİKTAŞ'TA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA MOTOSİKLET ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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