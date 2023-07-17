Beşiktaş'ta Yolcu Minibüslerine Denetim: 6 Sürücüye 3 Bin 36 Lira Cezası

Beşiktaş'ta sivil trafik polislerince yolcu minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 6 sürücüye toplamda 3 bin 36 lira ceza kesildi. Denetimlerde fazla yolcu, durak harici yolcu alma, cep telefonu kullanma ve emniyet kemeri takmama gibi kural ihlalleri tespit edildi.