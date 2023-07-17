Beşiktaş'ta Yolcu Minibüslerine Denetim: 6 Sürücüye 3 Bin 36 Lira Cezası
Güncel Haberler
Beşiktaş'ta sivil trafik polislerince yolcu minibüslerine yönelik yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 6 sürücüye toplamda 3 bin 36 lira ceza kesildi. Denetimlerde fazla yolcu, durak harici yolcu alma, cep telefonu kullanma ve emniyet kemeri takmama gibi kural ihlalleri tespit edildi.
Beşiktaş'ta sivil trafik polislerince yolcu minibüslerine yönelik denetimlerde, kurallara uymayan 6 sürücüye 3 bin 36 lira ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, Büyükdere Caddesi'nde yolcu minibüslerine yönelik uygulama yaptı.
Denetimler kapsamında minibüse yolcu gibi binen sivil polisler, kural ihlali yapan sürücüleri güzergahtaki kontrol noktalarında durdurdu.
Durdurulan minibüslerin belgeleri ve kurallara uyup uymadığı kontrol edilirken, 6 sürücüye fazla yolcu, durak harici yolcu alma, seyir esnasında cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama gibi kural ihlallerinden toplam 3 bin 36 lira ceza uygulandı.