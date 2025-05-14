Beşiktaş'ta Yokuş Aşağı Uçan Cipte Yaralı Yok

BEŞİKTAŞ'ta sokakta yokuş aşağı seyreden cip, bina boşluğuna uçtu. Cipte bulunanlar kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 00.15 sıralarında Ortaköy Tavukçu Remzi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 EOS 88 plakalı cip, sokakta yokuş aşağı ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bina boşluğuna uçtu. Korkuluklara çarparak durabilen cipte bulunan 2 kişi, araçtan kendi imkanları ile çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, cip ekiplerin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı.