Beşiktaş'ta Yıldız Hamidiye Camii'nde Yangın Çıktı
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Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ'ta Yıldız Sarayı yolu üzerinde bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki Yıldız Sarayı'nın hemen yanında bulunan Yıldız Hamidiye Camii'nde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel